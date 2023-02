Aricò al Cas per parlare di Ponte e autostrade: "Messina il simbolo di una nuova viabilità" VIDEO - Tempostretto

L'assessore regionale alla Mobilità in riva allo Stretto per parlare anche della frana di Letojanni e del futuro delle autostrade: "Investiremo 200 milioni". E si scusa per i disagi

di Giuseppe Fontana, intervista video di Marco Olivieri

MESSINA – Messina giocherà un ruolo cruciale nella viabilità del futuro di tutta la Sicilia. A dichiararlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, oggi 24 febbraio alla sede del Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, a Messina per partecipare a una seduta della Commissione Ambiente e Territorio dell’Assemblea regionale. In primo piano lo stato attuale delle autostrade del Messinese e di tutta la Regione e le numerose emergenze.

La Commissione regionale al Cas

Aricò: “Messina il simbolo della nuova viabilità in Sicilia”

“Le strade e le autostrade siciliane sono la priorità del governo Schifani – spiega Aricò -. Abbiamo un’agenda fitta di incontri, saremo all’Anas e oggi siamo qui al Cas. E siamo a Messina, che sarà il simbolo della nuova viabilità in Sicilia. Da questa città passerà tutta la viabilità tra Sicilia e penisola. Dobbiamo essere pronti alla nuova avventura che sarà quella del Ponte sullo Stretto. Ci hanno detto più volte che non saremmo stati pronti ad accogliere il traffico veicolare dal resto d’Italia, ma lavoreremo affinché dopo la costruzione del Ponte sullo Stretto la Sicilia sia pronta a far sì che la viabilità sia coerente al resto d’Europa”.

Disagi e piano d’emergenza

“Ci saranno disagi – continua -, ce ne sono in tutta la Sicilia e ci scusiamo con tutti i siciliani. Proprio ieri abbiamo affrontato con i pendolari delle ferrovie il tema dei disagi legati alle ferrovie. Ma se vogliamo reti stradali e ferroviarie più efficienti sono disagi da sopportare”. Ci sarà un piano d’emergenza su Messina per fronteggiare i disagi legati alla costruzione eventuale del Ponte? “Assolutamente – risponde Aricò – ci sarà e stiamo parlando con il ministero. Abbiamo riattivato la società Ponte sullo Stretto ed è il primo passo per avviare una serie di lavori. Piccoli disagi ce ne saranno in tutta l’isola ma stiamo prevedendo viabilità alternative per chi viene da Messina”.

“200 milioni per progettazione”

L’assessore parla anche del Cas e della frana di Letojanni: “Siamo qui anche per trattare della frana, ma soprattutto per far capire al Cas che la Regione è vicina. Abbiamo inserito ben 200 milioni di euro per progettazione, una parte per gli enti pubblici strategici come il Cas. Parleremo soprattutto dello stato d’essere delle autostrade siciliane come stiamo facendo anche con l’Anas per la Palermo-Catania”.