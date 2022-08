Arriva la stagione degli eventi meteo estremi: l'importanza di un servizio di nowcasting - Tempostretto

Solo attraverso gli strumenti forniti dalla radarmeteorologia e il lavoro di meteorologici e tecnici meteorologi oggi è possibile monitorare in tempo reale l’evoluzione dei fenomeni meteorologici estremi

Con l’arrivo dell’autunno in Sicilia si apre la stagione dei fenomeni meteorologici estremi, come forti temporali ed eventi alluvionali, che ogni anno mietono tante vittime e danni per decine di milioni di euro. Nonostante i passi da gigante compiuti negli ultimi anni dalla tecnologia, ancora oggi diventa molto difficile, per le tante variabili in gioco, sapere il punto esatto nel mare dove nasce il singolo temporale, o il singolo nubifragio.

Ecco come un servizio di now/casting può monitorare sul nascere quelle perturbazioni che rappresentano una seria minaccia per il territorio

Solo attraverso gli strumenti forniti dalla radarmeteorologia e il lavoro di meteorologici e tecnici meteorologi oggi è possibile monitorare in tempo reale l’evoluzione di questi fenomeni meteorologici estremi e distruttivi, riuscendo a conoscere in anticipo, di almeno 2/3 ore, i luoghi, le città o i comuni che potrebbero essere interessati da questi eventi meteo estremi, attraverso un servizio di “now/casting” (che in Sicilia non esiste). Quindi con un certo anticipo di tempo si possono informare i cittadini, e gli enti che governano i territori, sul possibile arrivo di fenomeni meteorologici estremi, riducendo al minimo impatti e rischi sull’incolumità dei cittadini.

La conoscenza di probabili danni causati da eventuali fenomeni atmosferici può consentire, primariamente, l’offerta di una maggiore sicurezza per i singoli individui, e più in generale un risparmio di risorse ed una migliore gestione di tutte quelle attività che possono essere influenzate dallo stato del tempo: come la produzione di energia, i trasporti, le attività agricole e di allevamento.