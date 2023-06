"Ascoltiamo e offriamo tutela contro le discriminazioni nell'orientamento sessuale" VIDEO - Tempostretto

Nel giorno dello Stretto Pride, la parola a legali e psicologa dello Sportello d'ascolto Arcigay alla Cgil di Messina

MESSINA – “Nessuno deve essere discriminato in ambito lavorativo e in ogni settore per il proprio orientamento sessuale. Per questo motivo, noi svolgiamo pure un’azione di supporto per i datori di lavoro affinché sappiano tutelare al meglio le persone Lgbtqia+. La nostra è una tutela a 360 gradi, da quella legale al sostegno psicologico”. Nel giorno dello Stretto Pride, la parola alle avvocate Annamaria Mormino e Serena Valentina Mormino e alla psicologa Maria Catena Silvestri, che di recente hanno presentato lo Sportello d’ascolto Arcigay alla Cgil di Messina.

