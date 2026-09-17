Atm rilancia l’abbonamento MoveMe: “70 euro l’anno, meno di un caffè a settimana” VIDEO

Presentata la campagna che partirà da lunedì. È inserita nelle iniziative della Settimana europea della Mobilità

MESSINA – Partirà da lunedì 21 settembre la nuova campagna MoveMe. Gli abbonamenti annuali passeranno da 50 a 70 euro, com’è stato spiegato durante la conferenza stampa di presentazione della Settimana europea della Mobilità. Quest’ultima, partita ieri, vedrà già da oggi iniziative di ogni tipo e su concluderà martedì 22 settembre. Tra queste spicca il weekend di mezzi gratuiti (sabato 19 e domenica 20 settembre) a cui sarà affiancato il bike sharing gratis.

Ma la notizia è il rinnovo dell’iniziativa MoveMe, che interessa migliaia di messinesi. Negli anni scorsi sono state sottoscritte circa 21mila tessere. Per rinnovare l’abbonamento ci si potrà collegare sul sito Atm dalla mezzanotte del 21 settembre. Sarà possibile sottoscriverlo fino a esaurimento fondi.

È stato l’assessore Francesco Caminiti a intervenire per primo, parlando di mobilità e del “cambiamento di questi anni. L’amministrazione ha programmato molti interventi e li ha realizzati. Parliamo di oltre 200 milioni di investimenti, di cui 110 già attivati e un’altra quota in via di approvazione. La pianificazione ci ha permesso di intercettare fondi per trasformare la flotta bus, passando da 65 mezzi a 256 di cui 110 tra elettrico e full hybrid. Da 415 dipendenti siamo arrivati a 521. Ma oltre a tutto questo c’è stato un cambiamento importante nel tema della digitalizzazione”. Caminiti ha citato le pensiline, la riqualificazione del tram e della sede Atm attualmente in corso, le infrastrutture di ricarica elettrica dei bus nel parcheggio dell’azienda, e diversi altri interventi effettuati.

L’assessore ha concluso spiegando che “Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di spostarsi senza auto. Per questo abbiamo deciso di rinnovare MoveMe. Quest’anno abbiamo impegnato 1 milione 237mila euro. Riusciremo a coprire abbonamenti per 22.500 cittadini al prezzo di 70 euro”. Dopo di lui la neo presidente Chiara Sterrantino: “Atm, come negli anni precedenti, ha voluto partecipare attivamente alla Settimana europea della mobilità con una serie di impegni che si concluderanno il 22 settembre. Parliamo della più grande campagna voluta dall’Ue per sensibilizzare i cittadini sul tema di una mobilità differente, lasciando a causa l’auto per usare mezzi pubblici e biciclette. La mobilità è cambiata da quando la giunta De Luca ha scommesso sulla trasformazione di Atm. Oggi ci sono tantissimi ragazzi che usano il servizio perché se in servizio funziona viene utilizzato. Sono orgogliosa di iniziare il mio mandato in questo momento, confermando la volontà di far crescere l’azienda ancora”.

Le iniziative della Settimana europea della Mobilita sono diverse. Si registrano la visita al Forte San Salvatore nel pomeriggio di oggi, il convegno di domani al Dipartimento di Scienze Politiche di Unime su Mobilità e Sicurezza, e l’iniziativa “La Strada non è una pista” dedicata ai bambini e in programma sabato 19 mattina alle 10 a Piazza Cairoli. Domenica, invece, la pedalata urbana organizzata in collaborazione con Fiab, con partenza alle 9.30 da Piazza Duomo. Infine martedì gli studenti di Ingegneria visiteranno Atm per parlare di efficientamento energetico e della flotta mezzi rinnovata dell’azienda.

Il direttore generale di Atm, Pietro Picciolo, ha poi concluso dando il benvenuto alla nuova presidente e parlando della campagna MoveMe: “Siamo stati inseguiti negli ultimi giorni e finalmente dalla mezzanotte del 21 settembre si potrà richiedere l’abbonamento o si potrà procedere al rinnovo. L’aumento di 20 euro l’anno, pensando che l’abbonamento riguarda tutte le linee e tutti gli orari, fa comunque restare il costo concorrenziale. Ci aspettiamo di confermare i 22mila abbonati e siamo certi che la città apprezzi l’iniziativa. Le richieste nuove si potranno fare solo online e nei box vendita Atm. Il rinnovo invece anche nei parcometri, nelle biglietterie automatiche e nelle rivendite autorizzate. In questi casi si può rinnovare posticipando la partenza: cioè se il precedente mi scade l’1 ottobre faccio partire il nuovo l’1 ottobre. Siamo sicuri che in una settimana le richieste saranno tutte evase”.

Alla fine della conferenza a parlare è stato anche il sindaco Federico Basile, che ha sottolineato il valore della Settimana europea della mobilità e del “prodotto MoveMe, che merita di essere rimesso in pista”.