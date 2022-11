Avis e parrocchia uniti per la donazione VIDEO - Tempostretto

Decine di parrocchiani a Camaro Superiore hanno potuto effettuare la pre-donazione di sangue sull’unità mobile comunale a Camaro Superiore

MESSINA. Domenica 20 novembre la comunità della Parrocchia S. Maria a dell’Incoronata di Camaro Superiore ha ospitato l’unità mobile per la donazione dell’Avis Comunale di Messina. Numerosi parrocchiani, a margine della funzione religiosa domenicale, hanno potuto effettuare sull’autoemoteca il prelievo di sangue, atto propedeutico alla donazione vera e propria. Medici e fedeli uniti in un abbraccio dal grande valore, un messaggio che parte da Camaro grazie alla sensibilità di padre Francesco La Camera, e che si spera possa essere accolto in altre parrocchie.

Presenti alla donazione il presidente di Avis Messina Basilio Buttà, la vicepresidente Giovanna Mangano, il tesoriere Antonino Pelleriti, il dottor Umberto Giurare e l’infermiere Letterio Ranieri.