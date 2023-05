Basile ribadisce: "Sul Piano di riequilibrio si è cambiata marcia dal 2019" VIDEO - Tempostretto

Il siindaco di Messina si dice convinto di poter chiudere una partita lunga undici anni con l'audizione alla Corte dei Conti del 18 luglio

MESSINA – Piano di riequilibrio: il sindaco ha esposto le sue ragioni. Per Federico Basile ci sono le condizioni per ripartire: “Leggere un documento senza conoscere tutta la storia alle spalle può portare a dubbi che non ci sono. Abbiamo abbattuto la massa debitoria fino a 155 milioni di euro e non ci sono nuovi debiti fuori bilancio. Quanto alla scarsa capacità di riscossione, un ente che da dal 2019 ha inviato 88mila avvisi d’acertamento, contro i quattromila degli anni precedenti, ha cambiato decisamente marcia”.

Il sindaco è convinto di poter chiudere in modo positivo una partita lunga undici anni. “Il dissesto era nei fatti nel 2012 e 2013. Oggi è stato capovolto con la gestione ammininstrativa dal 2019. Da qui cinque/rimodulazioni fino a quella targata De Luca. Il Comune si è salvato grazie ad azioni concrete. Spiegheremo, con la relazione e in audizione il 18 luglio, quello che è successo negli anni sulle variazioni di bilancio. Farò comprendere alla Corte dei Conti i cambiamenti da noi impressi”.

