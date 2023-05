Basile: "Chiariremo tutto alla Corte dei Conti. Non ci sarà dissesto finanziario" - Tempostretto

Il sindaco di Messina: "La svolta è avvenuta con De Luca dal 2019"

“Il dissesto sarà scongiurato perché dal 2019 è avvenuta la svolta con De Luca. Nella relazione e nell’audizione finale spiegheremo meglio il percorso avviato”. Il sindaco di Messina, Federico Basile, rassicura in merito alle osservazioni della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio in vista dell’incontro finale del 18 luglio.

Basile, affiancato dal direttore generale Salvo Puccio, mette in evidenza i punti di forza del Piano: “Abbiamo quasi dodicimila sentenze per la sottoscrizione degli accordi, legate a 169 delibere, e il costo dei servizi sociali sarà sostenuto dai 70 milioni del fondo Pon Plus 2021 2027, ad esempio. Chiariremo tutti i punti. La materia è complessa e un difetto di comunicazione ci può stare. Ma la svolta c’è stata”.