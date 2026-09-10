Basket School Messina, settembre pieno in vista del campionato VIDEO

La presentazione del nuovo main sponsor della prima realtà cittadina di basket è stata l'occasione per fare il punto sugli impegni e le attività extra campo

MESSINA – Presso il punto vendita Euronics La Via Lattea i dirigenti della Basket School Messina hanno presentato il nuovo main e title sponsor, fatto il punto sulla campagna abbonamenti, svelato qualche data tutto in vista del campionato di Serie B Interregionale che inizierà domenica 27 settembre in casa al PalaTracuzzi contro l’Academy Catanzaro.

Per la Basket School Messina allenata da coach Pippo Sidoti impegno già nel weekend nel Memorial Sottile che si svolgerà sabato e domenica al PalaMilone di Milazzo. La Basket School Messina parteciperà al torneo con le compagne di classe Barcellona Basket, Svincolati Milazzo e la Dierre Reggio Calabria. Il 20 settembre la presentazione ufficiale della squadra nell’Agorà dello Stretto, mentre il 27 settembre l’esordio in campionato alle ore 20 con la campagna abbonamenti che si chiuderà il giorno prima sabato 26 settembre. Le tessere potranno essere sottoscritte anche nei punti vendita Euronics di Piazza Cairoli e Contesse. Partendo il campionato e le scuole riprenderanno anche le visite dei campioni nelle aule.

Fabio Vita, direttore amministrativo Basket School Messina: “Oggi nella sede de La Via Lattea Euronics Messina, una partnership per noi importantissima. Un fiore all’occhiello della città che si associa alla prima realtà di basket cittadina, un motivo di pregio per noi”.

Francesco Interdonato, amministratore delegato Euronics La Via Lattea Messina: “Abbiamo scelto la Basket School perché operiamo nel territorio messinese da circa quattro decenni e volevano ripagare la cortesia della città scegliendo una squadra cittadina. Troviamo tante similitudini con loro: fare gruppo, spirito di sacrificio e rispettare gli avversari”.

Alberto Frassica, responsabile marketing Basket School Messina: “La campagna abbonamenti procede a gonfie vele, abbiamo già staccato cento tessere ed è un motivo già di vanto. La presentazione ufficiale alla città sarà invece il 20 settembre e quest’anno abbiamo scelto lo scenario importante dell’Agorà dello Stretto dove dirigenti sponsor e tifosi conosceranno sia la prima squadra che rappresentanza dei settori giovanili”.