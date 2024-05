Baskin, Frisenda: “Orgoglioso di aver portato a Messina l’interregionale” VIDEO

Il PalaNebiolo ha ospitato le migliori squadre del centro e sud Italia. Ischia, Maccarrese, Avola e Corato si sono giocate il posto alla finale nazionale

MESSINA – Per due giorni Messina è stata il centro del Baskin del centro-sud Italia. Il PalaNebiolo ha ospitato le semifinali e finali dell’Interregionale che vedeva coinvolti i campioni regionali del Lazio, la Mb Starlight di Maccarrese-Cerveteri, della Campania, Ischia Baskin, del girone molisano-puglise, Corato, e del girone siciliano-calabrese, Avola.

“Un evento che personalmente da delegato – racconta Filippo Frisenda – ho sempre sognato di ospitare nella mia regione e nella mia città. Ho partecipato a due in passato e oggi abbiamo seminato l’ultimo seme del Baskin facendo scoprire a tutti questa disciplina. Oggi ospitiamo tutta l’Italia da Roma in giù”.

Il Baskin con le sue regole particolari prevede che normodotati e diversamente abili condividano il parquet, uno sport dove anche il genere è annullato con l’obbligo di schierare almeno una donna e un uomo sempre in campo. “È una disciplina, delicata, fragile e sensibile – prosegue Frisenda – Ogni volta che la devo descrivere invito il mio interlocutore a individuare la disabilità per accorgersi che in campo non esiste più. Ogni atleta sul parquet è stato osservato dal proprio allenatore che, dopo averne individuato la capacità, ci ha costruito la squadra a seconda della caratteristiche”.

Un’organizzazione che ha coinvolto l’amministrazione locale e l’università che ha messo a disposizione un proprio impianto: “A livello organizzativo ho dato il massimo, ma da quando sono arrivati qui i nostri ospiti sono diventati loro i protagonisti. Ringraziamo l’Università, nelle figure della presidente Bosurgi e del direttore Naccari, l’amministrazione, la Croce Rossa provinciale di Messina, importanti istituzioni ci hanno affiancato e il successo è i tutti. Anche la mia squadra – conclude Frisenda -, che non si è qualificata per via dei problemi vissuti con gli impianti che portano a difficoltà negli allenamenti, è stata presente, ma stavolta protagonisti nell’organizzazione”.

La cronaca sportiva

Nella prima semifinale giocata al sabato Ischia ha battuto Corato per 79-73, nella seconda i laziali dell’Mb Starlight hanno superato Avola 70-68. Nella giornata di domenica il terzo posto è andato ad Avola che ha superato Corato per 93-77. È seguita la combatuttissima finale per il primo posto, che ha qualificato alla fase nazionale Ischia che ha superato per 76-75 i laziali della Mb Starlight.

