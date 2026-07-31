Bertucci (Usar): “Al lavoro tra fumi e pericoli per cercare i dispersi” VIDEO

Il punto del coordinatore speciale delle attività ricerca e soccorso in ambiente urbano dei vigili del fuoco

Video di Marco Olivieri

MESSINA – Continuano le attività di ricerca dei dispersi dopo il crollo della palazzina a Pistunina. Al punto stampa questo pomeriggio si è presentato Antonino Bertucci, direttore coordinatore speciale, settore specializzato Usar (Urban search and rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano).

“Le attività – ha spiegato Bertucci – si stanno svolgendo con una doppia funzione. La prima è di cercare i cinque dispersi, operazioni rese difficili dalla presenza di fumo e carichi sospesi. Proprio poco fa abbiamo eliminato alcuni carichi pendenti che si trovavano sopra le teste dei soccorritori. La seconda attività è quella di proseguire con l’eliminazione dei fumi e con la rimozione delle macerie per trovare dei varchi”.



Ci sono ancora speranze di trovare vivi i dispersi? “Le speranze non le dobbiamo mollare – ha detto Bertucci – dal primo momento sino all’ultimo”. Sulle cause del crollo: “Non ci stiamo ancora lavorando. Lo faremo dopo il completamente delle operazioni di soccorso”, ha concluso.