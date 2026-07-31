Basile e Siracusano a Pistunina, attesa e angoscia per la ricerca dei dispersi VIDEO

Il sindaco di Messina e la sottosegretaria hanno incontrato la stampa. "Ci sarà modo d'accertare le cause, ora prevale la riconoscenza per i soccorritori"

MESSINA – Nei luoghi del crollo a Pistunina da ieri il sindaco di Messina Federico Basile. E oggi è arrivata la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

“Messina è una città ferita e con grande impegno si continua a scavare. Le cause? La Procura sta indagando e ci sarà modo di accertarle. Intanto siamo tutti in un clima d’attesa”, ha evidenziato il primo cittadino. E la sottosegretaria Siracusano ha rivolto un ringraziamento, da parte del governo, a chi è impegnato nei soccorsi”. “Solo silenzio e preghiera” per chi è ancora sotto le macerie e per la prima vittima.

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