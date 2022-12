Botti di Capodanno, i consigli della Polizia di Stato VIDEO - Tempostretto

I fuochi pirotecnici illegali, sono considerati dei veri e propri ordigni rudimentali perché prodotti in laboratori clandestini

Il Natale è senza dubbio la festa più attesa dell’anno. In questo giorni si festeggerà la nascita Cristo e qualche giorno dopo tutti pronti a salutare il nuovo anno. In queste due occasioni però si ripropone come ogni anno purtroppo, il pericolo dei fuochi pirotecnici che vengono utilizzati, in quanto spesso e volentieri tra quelli illegali e un loro uso incauto, il giorno dopo si è costretti a fare la conta dei feriti. Ed ecco che la Polizia di Stato ha voluto lanciare un appello, attraverso una dimostrazione, sulla loro pericolosità, consigliando a non utilizzare in primis i fuochi pirotecnici illegali, considerati dei veri e propri ordigni ed allo stesso tempo però ha invitato alla prudenza e ad un uso attento e prudente anche quelli legali.