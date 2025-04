“Ciao Sara, Messina non ti dimentica”. I messaggi nell’aiuola del viale Gazzi VIDEO

Fiori, disegni dei bambini, girandole e peluche. Chiunque passi dal luogo del delitto si ferma anche solo per pochi istanti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ diventata “l’aiuola di Sara”. Un piccolo angolo di verde a pochi passi dal luogo in cui la giovane studentessa è stata accoltellata il 31 marzo. Dove c’era sangue oggi ci sono doni. Sin dal giorno dopo il femminicidio di Sara Campanella sono apparsi mazzi di fiori, biglietti, disegni fatti dai bambini, girandole e peluche.

Chiunque passi si ferma anche solo per un istante

Chiunque passi da quel tratto di viale Gazzi non può che fermarsi, anche solo per pochi istanti. Non c’è un passante che non rallenti per rivolgere uno sguardo verso il luogo del delitto. C’è chi fa il segno della croce, chi manda baci alla foto di Sara, chi piange, chi semplicemente osserva o riflette in silenzio.

Una ragazza porta delle mimose. Un padre accosta con la macchina per accompagnare il figlio adolescente. Una signora anziana si ferma per una preghiera. Tanti i messinesi che in questi giorni hanno lasciato un pensiero, anche bambini molto piccoli. Un’ondata di rabbia e di affetto che ha travolto l’intera città. La maggior parte delle dediche, infatti, sono state scritte da chi Sara nemmeno la conosceva. Eppure qualcosa si è mosso dentro ognuno di loro. E’ una città commossa e indignata quella che ha voluto rendere omaggio alla giovane vittima. “Messina ti chiede scusa”, “Messina non ti dimentica”, “Passando da qui ti penseremo”. Sono solo alcuni dei messaggi lasciati fra il palo della luce, l’aiuola e il punto in cui Sara Campanella si è accasciata.

Vedi qui la galleria fotografica