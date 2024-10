“Continua la perdita d’acqua tra le salite Ogliastro e Tremonti” VIDEO

L'appello all'Amam da parte del comitato dei cittadini per i problemi della zona a Messina

MESSINA – “L’abbiamo segnalata ad Amam a luglio e poi a settembre ma la perdita d’acqua è sempre lì. Si trova tra due salite: Tremonti e Ogliastro. Nel frattempo, noi continuiamo a non avere acqua. In più, come comitato, abbiamo segnalato un pozzo in Salita Ogliastro di cui nulla si è più saputo. Noi vogliamo collaborare ma se non ci ascoltano…”. A parlare è la portavoce di un gruppo di cittadini della zona, circa 30 famiglie, Serenella Scuto. Un gruppo di persone che soffrono una costante carenza idrica.

