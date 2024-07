Salita Ogliastro senz’acqua da 5 giorni. “Risolto un guasto ne arriva un altro” VIDEO

30 famiglie esasperate si costituiscono in un comitato. Intervento dei tecnici Amam in corso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Prima un guasto da una parte e poi uno nuovo da un’altra. Un periodo sfortunato per i residenti di Salita Ogliastro che hanno deciso di costituirsi in un comitato per raccontare e denunciare i disagi vissuti nell’ultimo periodo per la mancanza d’acqua. Ecco le parole della portavoce del gruppo di cittadini, circa 30 famiglie, Serenella Scuto.

E’ in corso un intervento da parte dei tecnici Amam per risolvere un problema che non consente a tre palazzine di ricevere acqua da 5 giorni.

