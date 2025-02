Scoppo, la paura di chi vive in mezzo al torrente. “Le nostre case circondate dal fango” VIDEO

A 83 anni spala terra e pietre per creare una via d'uscita. "La furia dell'acqua ha trascinato giù di tutto"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Casette costruite in mezzo al torrente Boccetta. Dove dovrebbe scorrere solo acqua ci sono famiglie e bambini che a ogni bomba d’acqua vivono il terrore di vedere le proprie case spazzate via. Il signor Salvatore Irrera vive nella sua abitazione di Contrada Scoppo da più di 50 anni, a pochi metri da lui abita una nipote con i figli. “Mai avevo vissuto la paura di domenica 1 febbraio”, racconta ancora spaventato. “Dalla montagna è venuto giù di tutto, con una furia mai vista”. A pochi metri dalle loro case si era formata una vera e propria cascata e quel forte rumore riecheggia ancora nelle loro menti.

Grossi tronchi e massi trascinati giù dalla montagna

E in effetti a valle si possono ancora vedere grossi tronchi e pietre trascinati giù dal fango, lo stesso che ha circondato le case e invaso gli spazi esterni. Per creare un varco e una via d’uscita per i tre nipotini il signor Irrera ha spalato fango, terra e pietre per due giorni. “Ho 83 anni, non sono un ragazzino e mi sono fatto un mazzo così”, racconta.

Nel video le immagini delle cascata e del fiume di fango che scorreva in mezzo alle case nella giornata di piogge intense di domenica scorsa.

