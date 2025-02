Isolati da 48 ore per la frana a Contrada Scoppo, lavori in corso VIDEO e FOTO

Messina. Si sta lavorando per ripristinare la strada. Una famiglia senza luce da domenica dopo il crollo di un palo. Le dichiarazioni di Minutoli e Coletta

MESSINA – “Noi abbiamo scelto di vivere in un luogo isolato per godere della natura e far vivere i nostri animali in spazi aperti. Non per questo però dobbiamo essere dimenticati. Non mi stancherò mai di ripeterlo: una frana e un palo crollato ci hanno lasciati isolati per giorni senza via di fuga o possibilità di essere soccorsi”. A parlare è una signora, vittima dì una frana nella zona di Caprera, un po’ più su rispetto a Contrada Scoppo. Con la sua famiglia, è rimasta senza luce e pochissima acqua da domenica, quando è scoppiato il maltempo.

Lavori in corso

Stamattina sono in corso gli interventi di ripristino della strada. Sul posto gli operai della ditta Nibali di Randazzo e gli operatori della Protezione civile comunale. Dopo la caduta del palo della luce, Enel punta a creare un collegamento fra due pali esterni rispetto a quello crollato. Dopo questo collegamento, la famiglia riavrà la luce. I mezzi della Protezione civile libereranno la strada dalla terra, una volta che la ditta avrà completato i lavori. Nel giro di tre ore contano di farcela.

Particolarmente difficile la condizione per chi vive il disagio da 48 ore. Ci dice la signora: “Come si fa a stare così da domenica? Ricariamo i telefonini con il caricabatterie in auto ma siamo in serie difficoltà. Ci sentiamo abbandonati: io diabetica, mio marito cardiopatico, una decina di animali domestici, due genitori anziani e disabili e una colonia felina di cui mi occupo”.

A sua volta, così l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli: “In accordo con Enel, stamattina il Comune ha avviato i lavori per il ripristino del transito e ieri le famiglie della zona coinvolta sono state contattate dagli assistenti sociali. E sono state sempre in contatto pure con la Protezione civile. Ci siamo messi a disposizione per le loro necessità, offrendo l’opportunità di uno spostamento in un altro luogo momentaneamente. Ma hanno rifiutato. L’obiettivo è tornare alla normalità nel più breve tempo possibile”.

“Il Comune metta in sicurezza il costone”

Polemico il consigliere della IV Municipalità Renato Coletta (Partito democratico), presente sul luogo: “Sollecito interventi dal 2009. Solo per citarne alcuni, come consigliere di Circoscrizione, nel 2019 e nel 2021 avevo promosso, assieme al Consiglio, due delibere in cui si chiedeva all’amministrazione comunale la messa in sicurezza del costone che oggi è franato. Nel 2022, a mezzo pec, ho reiterato la richiesta di messa in sicurezza del costone e del torrente, ma non è stato mai fatto nulla. L’unico intervento, da parte del Comune, l’emissione di un’ordinanza che inibiva la strada al transito. Troppo comodo scaricarsi di eventuale responsabilità: il Comune deve mettere in sicurezza il costone o realizzare una viabilità alternativa. Si parla tanto di decentramento ma l’allarme lanciato dalla IV Municipalità, negli anni, è stato totalmente ignorato dalle ultime amministrazioni comunali. A questo punto sarò costretto a interessare tutte le autorità preposte”.

Articoli correlati