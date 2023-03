Cucina e bon ton: i consigli di stile di Zia Angela sbarcano su Instagram VIDEO - Tempostretto

Una pagina nata per gioco, una cucina fatta con amore. "Non ho niente da insegnare, posso solo condividere quello che so"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Io vivo in cucina, è la mia passione”, così si racconta Angela Mondo. Lei è Zia Angela per tutta la famiglia e gli amici da sempre, ma da qualche giorno lo è anche per i followers della sua pagina Instagram. E’ nata un po’ per gioco e su incoraggiamento di figlia e nipoti: l’idea era quella di condividere ricette, consigli di stile e bon ton e raccontare l’arte dell’ospitalità.

“Non ho niente da insegnare a nessuno“, spiega Angela Mondo. “Semplicemente condivido quello che so fare meglio. Cucino da quando ho 18 anni e in 50 anni ho imparato e rubacchiato qua e là tanti segreti”. Ma il primo ingrediente di ogni sua ricetta è l’amore: ecco cosa succede in casa quando zia Angela propone il menù del giorno alla famiglia.