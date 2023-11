Curcuraci, viaggio nelle terre devastate dagli incendi. Ecco gli effetti delle prime piogge VIDEO - Tempostretto

Piccole frane e l'asfalto che scompare sotto la terra: un cittadino mostra le condizioni dell'unica via d'accesso per raggiungere casa sua

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non è un timore, ma mi permetto di dire una certezza”, con queste parole il signor Ignazio Scimone racconta la sua preoccupazione. Le colline che circondano Curcuraci sono quasi del tutto prive di verde, gli alberi sono andati a fuoco e le prime piccole frane cominciano a lasciare i segni sulla strada. Ci troviamo in una frazione del villaggio collinare, contrada Bardaro. Qui ci sono poche abitazioni e qualche terreno coltivato. L’unica via di accesso a queste case è diventata ancora più stretta per via delle frane e l’asfalto è scomparso sotto la terra.

Minutoli: “Già fatto un sopralluogo. Come Comune, stiamo monitorando la situazione”

I cittadini temono gli effetti devastanti che potrebbero avere le prossime piogge su queste terre. C’è già stato un primo sopralluogo da parte della Protezione civile e l’assessore Massimo Minutoli assicura che la situazione della stradina è oggetto d’attenzione da parte del Comune di Messina. “A seguito del sopralluogo del 29 settembre scorso è stato accertato lo scivolamento di alcune parti del costone ed è stata inviata una nota al dipartimento competente”, precisa l’assessore con delega alla Protezione civile.