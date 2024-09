Da Torri Morandi a Senatore Arena: ecco la via che rivoluzionerà la viabilità di Torre Faro VIDEO

Una nuova strada che consentirà alle auto di bypassare le vie interne del paese, evitando caos e lunghe code

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una piccola stradina in mezzo agli alberi che potenzialmente rivoluzionerà la viabilità di Torre Faro. Servirà a collegare il parcheggio Torri Morandi, di via Pozzo Giudeo, con la via Senatore Arena, e quindi lo sbocco sul lato Tirreno.

Ecco cosa cambierà per gli automobilisti

La sua realizzazione rappresenterà un grande cambiamento per il paese perché per aggiungere l’unica via d’uscita attualmente bisogna passare dalla vie interne e spesso questo vuol dire rimanere imbottigliati nel traffico. Intanto perché uscendo dal parcheggio Torri Morandi, compreso quello destinato ai soli residenti, bisogna immettersi nella via Pozzo Giudeo, una strada stretta e molto trafficata nel periodo estivo. Per poi incrociare l’isola pedonale serale e dare la precedenza ai molti pedoni, passeggini, biciclette e monopattini che dalla via Torre si dirigono verso il Pilone. Nelle serata di attività dell’Arena, con concerti e spettacoli, il traffico poi lievita fino a paralizzare le uniche due vie del paese.

Dove si trovano i terreni che il Comune intende espropriare

Con il consigliere comunale Francesco Cipolla siamo andati a vedere dove sorgerà questa nuova strada. Il Comune di Messina nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso in cui veniva anticipata la procedura di esproprio dei terreni in cui dovrebbe sorgere la via di collegamento. Il progetto è già pronto e i lavori potrebbero partire a dicembre del 2024, per poi vedere la fine nel 2026.

Una rivoluzione viabile per il paese e per i tanti bagnanti e turisti che nei mesi estivi lo prendono d’assalto. Che avrà ancora più rilevanza quando all’interno delle Torri Morandi verrà realizzato il museo Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.