De Domenico: "Addio Pd, la mia nuova vita è nell'associazionismo" VIDEO - Tempostretto

L'ex candidato a sindaco del centrosinistra inaugura l'associazione Territorio e partecipazione "al servizio della Città metropolitana di Messina"

MESSINA – Già segretario cittadino del Pd e candidato a sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico vede il suo presente e futuro lontani dalla politica nei partiti. Ma non segue Pietro Navarra nel centrodestra e scommette sull’impegno associativo. Da qui la nascita dell’associazione Territorio e partecipazione. La presentazione è avvenuta al teatro della parrocchia San Matteo, a Giostra, nella mattina di oggi 4 marzo. Sottolinea l’ex deputato regionale: “Ho colto l’invito di tanti amici che hanno seguito il mio percorso politico e che auspicavano l’avvio di una nuova realtà. Un’associazione che dia voce a chi desidera offrire il proprio contributo alla vita pubblica. Il territorio è il riferimento di ciascuno di noi e la partecipazione è frutto della voglia d’intervenire sulle scelte che si ripercuotono sulla vita di tutti noi, ogni giorno. Noi intendiamo essere partecipi di queste decisioni e non subirle dall’alto”.

La presentazione di Territorio e partecipazione

Nel corso dell’incontro, tanti gli interventi su politica, sanità, sport e diritti per tutti. Aggiunge De Domenico: “Vogliamo dare diritto di tribuna a chi ha idee per la Città metropolitana e faremo proposte concrete. Intendiamo concentrarci su come vengono spesi i soldi pubblici. Non basta, anche se è importante, captare i fondi ma occorre indirizzarli in modo mirato. Ad esempio verso un futuro aperto ai giovani e alle loro opportunità. Siamo una comunità di idee a disposizione del territorio messinese. Il Partito democratico? Rimango un iscritto ma questo progetto civico è più inclusivo e consente a tutti di partecipare. Oggi purtroppo i partiti non sono in grado di dare risposte alle persone e questo è dimostrato dall’alto grado d’astensionismo, elezione dopo elezione”.

Ma De Domenico rimarrà nel Pd? Risponde così il docente universitario: “La mia cultura è riformista e tale rimane. Tuttavia, non credo che parteciperò attivamente in futuro alla vita politica del Partito democratico. Non credo che ci sarà, da parte mia, un impegno specifico in un partito”.

Il pubblico della presentazione a Giostra

