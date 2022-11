Disabilità, le tutele nel mondo del lavoro. Per Anpit "La persona è al centro" - Tempostretto

Al via il corso di formazione "Ripartire in sicurezza"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Persone con disabilità e lavoro, tra tutele e una necessaria svolta culturale. Le novità normative in materia e la promozione di una cultura della disabilità, che veda insieme datori di lavoro e lavoratori, sono state affrontate dal progetto Anpit-Inail dal titolo: “Ripartire in sicurezza”.

In primo piano la promozione della cultura della disabilità e l’approfondimento delle novità normative in materia di integrazione e reinserimento dei diversamente abili al lavoro. Argomenti al centro del corso di formazione organizzato da Anpit (Associazione nazionale industria e terziario) e Inail e che si è tenuto al Multisala Apollo.

“Per Anpit la centralità della persona è la stella polare del nostro agire”, ha spiegato Lidia Dimasi, presidente dell’associazione in Sicilia. “Con questo spirito abbiamo condiviso in modo sinergico il progetto formativo insieme all’Inail e che si sta svolgendo in numerose regioni. L’obiettivo è promuovere una cultura della disabilità che tuteli i lavoratori superando vecchie logiche paternalistiche o meramente assistenziali. L’Oms già dal 2001 ha rivoluzionato l’impostazione guardando i diversamente abili come persone che interagiscono in modo dinamico nel contesto di vita e lavoro. Ed in tal senso anche la legislazione italiana si sta adeguando”.

Nel corso delle lezioni sono state approfondite le novità normative apportate dalla legge delega 227 approvata nel dicembre 2021 che punta ad un riordino della legislazione di settore. Tra le novità anche una rinnovata figura del Garante nazionale delle disabilità che oltre ai compiti di segnalazione e denuncia potrà fornire pareri alle Pubbliche Amministrazioni ed operare a supporto delle istituzioni.