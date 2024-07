Fondo Fucile, la baraccopoli non c’è più ma resta il degrado VIDEO

Un quartiere in cerca di riscatto. Il suo futuro è scritto nel progetto Pinqua

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Prima ci affacciavamo su uno schifo, adesso pure”, dice il residente di Fondo Fucile Tommaso D’Aliberti. La baraccopoli è stata demolita ma la situazione di degrado è rimasta. Il futuro di quest’area è scritto nel progetto Pinqua. Più di 100 milioni di Euro saranno investiti in quest’area per realizzare nuovi alloggi, ma anche un parco giochi, uno spazio per anziani e un asilo nido.

In attesa del progetto Pinqua…

“Fino a quando non lo vedo non ci credo”, racconta il cittadino che da anni si affaccia su questa piazza. Prima c’erano le baracche, poi ci sono state le macerie e adesso erbacce e rifiuti abbandonati. “Il set cinematografico preferito dalle troupe televisive nazionali”, così definisce l’ex baraccopoli il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria. E rimanda un approfondimento sul futuro di quest’area ad un prossimo sopralluogo insieme al vice sindaco Mondello, che segue in prima persona il progetto Pinqua.