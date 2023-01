Via le baracche di Fondo Fucile: "No a nuovi casermoni" VIDEO - Tempostretto

Questa la posizione dei consiglieri. La replica di Arisme: "Non saranno solo alloggi ma anche parco urbano"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – L’intera area è stata sbaraccata: completata la fase di smaltimento delle macerie Fondo Fucile cambierà definitivamente volto. Ma cosa sorgerà al posto delle baracche demolite? L’argomento è stato dibattuto proprio stamattina durante un sopralluogo congiunto da parte dei consiglieri comunali componenti della VI Commissione Consiliare, presieduta da Giuseppe Busà, e del presidente e consiglieri di amministrazione di Arisme.

“No ai casermoni”. “Non solo alloggi ma anche parco urbano”

Il presidente Vincenzo La Cava e il consigliere Francesca Martello hanno esposto il progetto che l’amministrazione comunale ha nel cassetto ma i consiglieri hanno espresso le loro perplessità. Qualcuno dice: “No a nuovi palazzoni, la città non ha bisogno di altri casermoni”. Il presidente di Arisme risponde: “Non saranno solo alloggi ma una grande area verde, orto urbano, asilo nido e centro diurno per anziani. Il progetto prevede, infatti, una svolta per il quartiere anche in chiave sociale”.