"Fortitudo Summer" a Briga Marina: basket camp con professionisti. IL VIDEO

Campo in cemento, piscina e mare: la cornice ideale per la prima edizione del “Fortitudo Summer”. Il camp estivo, organizzato dalla Società di basket Fortitudo Messina e ospitato dal Circolo Umberto Fiore di Briga Marina, si conclude dopo 3 settimane di allenamenti e aggregazione. Finita la scuola i ragazzi dagli 8 anni in su hanno dedicato le loro mattinate alla pallacanestro, accompagnati da giocatori professionisti come Claudio Cavalieri. Il progetto ha puntato molto sull’integrazione coinvolgendo 4 giovani migranti che hanno partecipato al camp gratuitamente.

Silvia De Domenico