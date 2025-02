Statale 113 chiusa a San Saba, il Comune chiede ad Anas di aprire almeno una corsia VIDEO

Si deciderà nel pomeriggio dopo il tavolo tecnico in Prefettura

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Stamattina il sopralluogo sul ponte Mella. Un tratto di Strada statale 113 è interrotto da venerdì 7 febbraio. Non si può transitare né in auto né a piedi. I residenti di San Saba, Rodia e dei villaggi limitrofi hanno iniziato a protestare sabato mattina per la chiusura improvvisa dell’unica strada che collega i paesi.

Decine di cittadini presenti al sopralluogo

Sul posto erano presenti una cinquantina di cittadini e il presidente della Municipalità che li rappresenta, Franco Pagano. A interloquire con i rappresentanti di Anas c’erano gli assessori Massimo Minutoli e Francesco Caminiti e il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

Aprire almeno una corsia

“Abbiamo chiesto di parzializzare la carreggiata in modo da riaprire almeno una corsia”, spiega l’assessore Caminiti. “Il sopralluogo di oggi riguarda la presenza dei sottoservizi, siamo impegnati come Comune a rimuovere tutto, coinvolgendo Enel, Amam e Tim, per consentire ad Anas di fare i lavori”.

Si saprà di più dopo il tavolo tecnico

Sull’inizio dei lavori effettivi però, non c’è ancora una data. Si saprà di più nel pomeriggio dopo un tavolo tecnico convocato in Prefettura. Sempre dopo l’incontro, Anas farà sapere se una corsia verrà riaperta al transito o meno.

