Chiuso “a sorpresa” un tratto della ss113 dir a San Saba: la strada va messa in sicurezza

Il maltempo ha causato lo "scalzamento della sede stradale" nel tratto tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore

MESSINA – L’Anas ha disposto la chiusura immediata del tratto di strada statale 113 Dir “Settentrionale Sicula”, dal km 27,600 al km 27,000, tra Ponte Mella e il bivio di contrada Corridore, a San Saba. Una scelta non comunicata preventivamente agli abitanti della zona che si sono ritrovati “a sorpresa” con la strada sbarrata e presidi di vigili del fuoco e polizia municipale a rispedirli indietro.

L’Anas ha deciso di chiudere fino al 3 marzo quel tratto di SS113 Dir perché è stato registrato “lo scalzamento della sede stradale” dopo gli eventi atmosferici dello scorso fine settimana. Alla vigilia di una nuova allerta arancione, è scattata la chiusura per poter mettere in sicurezza i luoghi. L’ex consigliere Mario Biancuzzo, in una nota inviata anche alla presidente Giorgia Meloni, ha denunciato “la criticità della chiusura dell’unica strada percorribile determina disagi incalcolabili innanzitutto agli abitanti dei villaggi a nord di Messina. Posto che non possono percorrere l’unica strada che consente di raggiungere luoghi di lavoro, scuole servizi di prima necessità”, chiedendo chiarezza sui fondi a disposizione e i tempi di ripristino.

L’Anas ha ricordato che per raggiungere le abitazioni sarà garantita la viabilità alternativa “dall’autostrada A20 uscita Villafranca-Messina Nord, dalla SP 50 (Spartà) al km 21,500 della SS 113 Dir, dalla SP 51 (Salice) al km 29,500 della SS 113 Dir e dalla SS 113 Dir ‘Settentrionale Sicula’ dal km 11,080 al km 27 e dal km 27,060 al km 32,620 direzione Palermo-Messina e viceversa”.

Pagano: “Nessuna comunicazione alle istituzioni, qui è il caos”

Il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, presente sul luogo, mette in evidenza: “Si è creato il caos nell’ordine pubblico perché non c’è stata alcuna comunicazione alle istituzioni. Ora c’è un autobus di sei metri bloccato (intorno alle 18.10 di oggi, n.d.r.) e tante file di auto. Il tutto perché non c’è stato alcun preavviso di chiusura a Villafranca e anche a Spartà. Da qui code interminabili e il rischio di incidenti in una strada super frequentata”.

Sul luogo cinque pattuglie della polizia municipale, coordinate dal comandante Giovanni Giardina, per riportare l’ordine, attenuando i disagi provocati dalla chiusura improvvisa.

