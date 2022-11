"Gentilmente rispetta Messina", l'arte di strada per sensibilizzare i cittadini VIDEO - Tempostretto

“Questo non è un parcheggio” e “#mancastamanera” sono le scritte provocatorie apparse stamattina a piazza Cairoli

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una bomboletta resistente all’acqua, un’artista di strada e una piazza che di forme di inciviltà ne vede tante ogni giorni. Proprio nell’area pedonale di Cairoli, in cui tanti messinesi continuano a parcheggiare ogni giorno perché “tanto perdo solo 5 minuti per andare al bar o al tabacchi”, sono apparse delle scritte provocatorie per sensibilizzare i cittadini più indisciplinati.

Tanti messinesi di passaggio si sono soffermati a guardare l’artista all’opera. Anche dei turisti, incuriositi dall’iniziativa, si sono avvicinati e hanno fotografato le scritte realizzate con una bomboletta spray sul suolo della piazza.

Le scritte provocatorie a piazza Cairoli

“Gentilmente rispetta Messina”, “Questo non è un parcheggio” e l’hashtag tutto messinese #mancastamanera. È la campagna di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di smuovere le coscienze di chi continua a non rispettare le regole del vivere civile. È rivolta a chi parcheggia in maniera selvaggia, sulle strisce e sugli scivoli, o come nel caso di piazza Cairoli nelle aree pedonali. È un invito ad amare di più la nostra Messina. Una campagna di sensibilizzazione lanciata dall’amministrazione comunale e da Atm.