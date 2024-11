Giornate Fai per le scuole, studenti ciceroni alla scoperta di Messina VIDEO

Ieri alla Fontana Orione e al Palazzo Arena gli studenti della scuola "Mazzini - Gallo". Appuntamenti fino al 23 novembre

MESSINA – Ritornano le Giornate Fai per le scuole. L’evento nazionale del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) dedicato al mondo della scuola si pone l’obiettivo di offrire la conoscenza storica, artistica e naturale italiana. A fare da guida gli studenti “apprendisti ciceroni”, giovani che sono stati preparati dai loro docenti. Loro si occuperanno di raccontare la storia e l’importanza del bene da visitare. Tra le giornate di lunedì 18 e sabato 23 novembre saranno aperti alcuni siti della provincia e della città di Messina. Ieri mattina i piccoli e bravissimi studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Mazzini – Gallo” di Messina hanno fatto da ciceroni per la Fontana Orione e il Palazzo Arena.

L’elenco delle prossime aperture