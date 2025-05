Giostra, grossa perdita d’acqua nell’ex baraccopoli di Fondo Basile VIDEO

"Già segnalato ad Amam, lo spreco va avanti da mesi". I residenti di via Seminario Estivo sentivano il forte rumore già prima della bonifica

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Camminando accanto al cantiere di via Seminario Estivo è impossibile non sentire il forte rumore della fuoriuscita di acqua. La grossa perdita si trova all’interno del cantiere in cui si stanno svolgendo le attività di bonifica dell’ex baraccopoli di Fondo Basile – De Pasquale.

Zumbo: “Cerchiamo i pozzi ma sprechiamo l’acqua che abbiamo”

Diversi cittadini della zona hanno segnalato il guasto, così come il consigliere della V Municipalità, Andrea Zumbo. Ma il tubo rotto è ancora li e ogni giorno si perdono litri e litri di acqua. “Cerchiamo i pozzi e l’acqua che abbiamo la sprechiamo così”, commenta Zumbo.

Per i cittadini la perdita è precedente alle attività di bonifica

Un signore che porta a spasso il cane ogni giorno su quella via assicura di sentire il rumore sin da quando nell’area non erano ancora cominciate le attività di scavo. Fino a qualche mese fa, infatti, il suono era meno nitido perché appunto il tubo era interrato. Ora che la bonifica è agli sgoccioli e sono stati tolti più di due metri di terra inquinata su tutta la superficie la condotta è venuta alla luce, rendendo ancora più evidente la perdita.

Amam interverrà oggi stesso

La segnalazione è stata inoltrata al presidente di Amam, Paolo Alibrandi, anche dalla nostra testata e in giornata verrà effettuato un sopralluogo con successivo intervento da parte dei tecnici. Nello stesso tubo si notano le tracce di due vecchie riparazioni, segno che altri interventi sono già stati effettuati in precedenza. E’ probabile quindi che Amam proceda sostituendo il tratto di condotta per evitare che la perdita si ripresenti in futuro.