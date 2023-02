I baraccati di Camaro. Arisme: "Nessuna dimenticanza ma mancano gli alloggi" VIDEO - Tempostretto

Nell'aula consiliare della Terza Municipalità, l'incontro per aggiornare sulle famiglie in graduatoria e ancora in attesa

MESSINA. “La zona di Camaro non è stata dimenticata”: esordisce cosi il presidente di Arisme Vincenzo La Cava per rispondere alle lamentele degli ultimi abitanti delle baracche di Camaro Sottomontagna. Persone in attesa di assegnazione degli alloggi. Numerosi i cittadini presenti nell’aula consiliare della Terza Municipalità, nella mattina del 28 febbraio, con il presidente Alessandro Cacciotto, il Consiglio e il Cda di Arisme e l’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli. Secondo quanto lamentano le famiglie in graduatoria, la loro attesa si dilata ormai da troppo tempo. “Al momento non abbiamo disponibilità di alloggi sufficienti per gli interi nuclei familiari” – ha proseguito il presidente dell’Agenzia comunale per il risanamento – “Ma è nostra premura reperirli il prima possibile. Non dimentichiamo però che alcune famiglie aventi diritto hanno rifiutato le sistemazioni proposte”.

Il tutto mentre ormai è questione di giorni la nomina del sub commissario che dovrà governare e completare il lavoro.

