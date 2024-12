Il Natale arriva in città: gli ultimi ritocchi prima dell’accensione dell’8 dicembre VIDEO e FOTO

Addobbi, alberi e mercatini: ecco gli allestimenti natalizi da via Palermo a piazza Cairoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Alberi, giardini, luci, renne, slitte e mercatini: il Natale è arrivato in città. Ultima giornata di ritocchi agli allestimenti delle principali piazze cittadine e poi domani, 8 dicembre, la tradizionale accensione degli alberi. A partire dalle 17 si accenderanno le luci su Messina. Da Palazzo Zanca a piazza Cairoli. Ecco addobbi e installazioni dalla via Palermo all’isola pedonale sul viale San Martino, passando per il villaggio in Teatro, la via Garibaldi e piazza Unione Europea.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻

