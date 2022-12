Messina. Il nuovo Parcheggio Palmara sarebbe un "danno per i residenti" VIDEO - Tempostretto

L'attuale parcheggio gratuito diverrebbe a pagamento

“La realizzazione del parcheggio interscambio potrebbe comportare per i residenti l’impossibilità di parcheggiare le auto”. Stamattina la Commissione Consiliare della Terza Municipalità con delega alla Viabilità e Mobilità presieduta dal vicario Mario Barresi, si è recata al parcheggio Palmara in via del Santo su richiesta dei residenti. Quest’ultimi lanciano un appello, per il tramite della municipalità, all’amministrazione comunale “per trovare delle soluzioni dal momento che nel parcheggio trovano spazio gli stessi residenti con le loro automobili. Non esistono in zona altri spazi per il parcheggio”.



“Siamo tutti d’accordo nella concezione di una mobilità diversa ma bisogna anche guardare nella pratica le necessità dei residenti che vivono nelle stesse zone in cui insistono i parcheggi come Palmara – dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto -. Nei prossimi giorni auspichiamo un incontro con il vicesindaco ed assessore alla mobilità, Salvatore Mondello, che da sempre ha mostrato grande disponibilità al confronto, per trovare delle soluzioni condivise che possano garantire i residenti”.