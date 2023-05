Il paradiso delle sculture di Pasquale Marino VIDEO - Tempostretto

L’artista ha realizzato 23 opere, esposte nel proprio giardino affacciato sullo Stretto

MESSINA. Ex professore di pittura, da sempre appassionato di scultura, Pasquale Marino ha trasformato il suo giardino in galleria d’arte all’aperto. Ci troviamo sulla riviera nord, a Paradiso, fra limoni e fiori splendono le opere dell’artista settantenne: “L’idea è partita durante la pandemia, essendo costretto in casa ho deciso di riprendere questa mia passione, adesso sono ben 23 opere”.

Realizzate con materiali misti, ferro, legno e pietra, le opere traggono ispirazione dalla natura, come l’istallazione denominata “onde”, per la quale l’artista si è ispirato al mare dello stretto: “Le opere si pongono in contatto con l’artista che le vive e con chi le osserva, coinvolgendo lo spettatore e invitandolo a dialogare con esse nel segno della bellezza. Il tutto in un habitat naturalistico tra piante e fiori”.