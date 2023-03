Il "Seguenza" gira un videoclip a scuola: protagonista band di ex studenti VIDEO - Tempostretto

Un set fra aule e corridoi, studenti come comparse. "Teenage Cliché" vola da Messina al successo sul web

Di Silvia De Domenico

MESSINA – A 24 ore dalla sua pubblicazione il videoclip del singolo “Teenage Cliché” dei The Whistling Heads ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni. La band composta da 4 messinesi, fra i 18 e 23 anni, inizia il suo percorso musicale proprio fra i banchi di scuola del liceo “G. Seguenza”. E li, in quelle aule e in quei corridoi, i ragazzi sono voluti tornare per registrare il video dell’ultimo brano pubblicato.

Tornare a scuola “da grandi”

Un progetto che ha coinvolto gli studenti che oggi frequentano il liceo con indirizzo artistico multimediale. L’idea di coinvolgere la scuola di provenienza è arrivata dal produttore discografico della band Salvo Pinzone, che rappresenta l’etichetta romana indipendente Disasters By Choice. Un’opportunità subito accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica Lilia Leonardi e dal professore di discipline audiovisive e multimediali Rosario La Fauci. Alla realizzazione del video hanno collaborato una trentina di studenti, sotto la supervisione degli ex studenti del liceo, ora laureati in cinema, Federico Romano e Fabrizio Celi.

Videoclip girato fra i banchi, nei corridoi e in cortile

A fare da sfondo alle immagini la scuola stessa: le scene sono state girate fra i banchi, nei corridoi e nei cortili. Oltre agli studenti del liceo artistico sono stati coinvolti anche quelli degli altri indirizzi che hanno voluto fare da comparsa. “Ci sono stati assistenti tecnici, alla registrazione e alle luci, tutti hanno dato il proprio contributo e lavorato tanto”, racconta la studentessa della VAA Alessia Arena. “Questo è quello che vorrei fare da grande e avere l’opportunità di imparare a conoscere questo mondo dentro la mia scuola è stato un grande privilegio. Un’esperienza che porterò nel mio cuore per sempre“, racconta Alessia con grande emozione.

Il concerto della banda dedicato agli studenti del Seguenza

La presentazione ufficiale del videoclip alla città, dallo schermo del Palacultura, è stata seguita dall’esibizione live della band messinese. “C’è stata una profonda sinergia fra ex studenti e attuali“, spiega la dirigente Lilia Leonardi. “Il liceo Seguenza, con il concerto dei The Whistling Heads, fa conoscere ai giovani una band di ragazzi messinesi che insegue il sogno del successo partendo dalla città in cui sono nati”. Il Seguenza rappresenta per alcuni di loro il ritorno al liceo frequentato, per tutti la possibilità di mostrare che si può avere lo sguardo rivolto verso un futuro altrove, con i piedi saldi sulle proprie radici, e cominciare a diventare grandi nella propria città. Il videoclip, infatti, ha riportato i The Whistling Heads “back to school”, un ritorno tra i banchi in perfetta sintonia con il mood del brano e del testo, dove le varie figure raccontano le emozioni che tutti, o quasi, abbiamo vissuto al liceo.