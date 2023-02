In finanziaria 60mila euro per i cavalli di San Fratello, Leanza: "Polemiche strumentali" VIDEO - Tempostretto

Dalle tartarughe al festival del fuochi d'artificio: i nuovi contributi regionali fanno discutere. Il deputato Pd difende le scelte e rivendica quelle su rifiuti e sanità

Settantacinquemila euro per un festival di fuochi pirotecnici a Gualtieri Sicaminò, 60mila per il cavallo di San Fratello, 50mila per le tartarughe marine e altri 50 mila per una nuova manifestazione a S. Lucia del Mela. Solo solo alcuni dei contributi previsti nella nuova finanziaria della Regione Siciliana e chiesti dai deputati regionali, spesso a favore dei loro territorio di riferimento. Un “tesoretto” da 15milioni di euro che non è passato inosservato. Sebastiano Barisoni nel suo “Focus Economia”, andato in onda su Radio24, li ha rubricati alla voce di “mance e mancette”. “Parliamo di come viene fatta la Finanziaria in Sicilia”, ha annunciato il conduttore, prima di chiedersi: “Si può rinunciare a mance e mancette che valgono 15 milioni di euro del budget della Regione?”. Ha poi snocciolato alcuni dei finanziamenti inseriti. “Il prossimo 26 e 27 agosto luci e colori accenderanno il cielo di Gualtieri Sicaminò, con il festival interregionale dei fuochi pirotecnici a cui sono stati destinati 75mila euro. A 100 km di distanza da Gualtieri Sicaminò c’è un altro intervento importante – ha aggiunto con ironia il conduttore – che vale 60 mila euro per l’istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, una razza di cavalli che ha origine nel Comune di San Fratello. L’attenzione l’ha posta il deputato Pd Calogero Leanza che ha fatto passare un finanziamento da 60mila euro per istituire il libro genealogico. Altri 50mila euro sono stati destinati all’Istituto Zooprofilattico di Sicilia per attività di monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine. Luigi Sunseri del M5s ha ottenuto 100 mila euro per il carnevale di Termini Imerese; la collega ragusana dei 5 Stelle, Stefania Campo, mezzo milione di euro per il museo archeologico ibleo. Poi c’è il Pd che ha chiesto 50 mila euro per il festival delle filosofie di Palermo. Il messinese Matteo Sciotto ha chiesto 70mila euro per la manifestazione “Respiarte” che si terrà nei primi di agosto a S. Lucia del Mela. E così via…”.

Leanza: “Tentativo di strumentalizzare. Soddisfatti per i sei milioni di euro per il costo dei rifiuti e 12 milioni in campo sanitario”

“Esprimo soddisfazione per i risultati ottenuti con questa finanziaria – ha detto invece il deputato regionale del Partito democratico, Calogero Leanza -. Siamo riusciti a dare risposte concrete al territorio. Ne cito solo alcune: abbiamo dato 6milioni di euro alle isole minori per abbattere il doppio costo del trasporto dei rifiuti che affrontano. Dodici milioni sono stati impegnati per borse di specializzazione in area medica afferenti all’emergenza-urgenza, così possiamo provare a fermare questa emorragia all’interno del personale sanitario”.

E ancora: “Poi ricordo altri interventi, come il bonus famiglia per le famiglie con più di 3 figli, e una norma che a me sta molto a cuore: quella che ha per oggetto un contributo per chi decide di ristrutturare una casa in un centro storico, per esempio nei paesi montani. Personalmente – ha proseguito il deputato – sono riuscito ad ottenere ascolto per la nostra provincia, con una serie di iniziative che riguardano il territorio. Per esempio, una misura per la tutela della razza del cavallo sanfratellano. Ho visto che qualche giornale ha provato a specularci sopra. Voglio essere molto chiaro sul tema: si tratta dell’unica razza autoctona siciliana. C’è un problema per la certificazione e questo può essere superato solo con l’istituzione del libro genealogico, una sorta di albo, che ha dei costi. Ma non credo che questa misura, che contribuirà ad evitare che questa razza si perda, graverà in modo eccessivo sulle casse della Regione. Oltre a questo ci sono misure di altra natura: come per le zone di Ponte Schiavo e Giampilieri e sulle bandiere blu. Ripeto, siamo molto soddisfatti di questa finanziaria”, ha concluso Leanza.

