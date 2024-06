Infiorata di Taurianova, boom di presenze all’edizione 2024 VIDEO

"La magia del fumetto incontra l’arte effimera”, il tema di quest’anno, scelto per rendere omaggio a Taurianova capitale italiana del libro

TAURIANOVA – Con il taglio del nastro ha preso il via l’Infiorata 2024 di Taurianova, giunta alla sua sesta edizione. Una edizione, quella di quest’anno, che ha fatto registrare una presenza di spettatori maggiore rispetto a quella dello scorso anno. 23 i bozzetti che hanno composto il tappeto floreale lungo corso XXIV Maggio. L’Infiorata del comune reggino, organizzata dalla Pro Loco guidata dal presidente Nello Stranges, divenuta ormai l’evento più atteso dell’estate a breve sarà riconosciuta anche Patrimonio immateriale dell’Unesco. “La magia del fumetto incontra l’arte effimera”, il tema di quest’anno che ha riguardato la maggior parte dei bozzetti, scelto per rendere omaggio a Taurianova capitale italiana del libro, dove alcuni personaggi dei fumetti sono stati inseriti in contesti calabresi. I lavori sono stati coordinati da Valentina Mammana, presidente dell’associazione CulturArte di Noto, mentre, oltre a quelli calabresi naturalmente, hanno partecipato i più famosi infioratori d’Italia. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Rocco Biasi, erano presenti, altri rappresentanti istituzionali, da Rosaria Succurro, presidente di Anci Calabria, al parlamentare di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, fino alla neo eletta al Parlamento Europeo, Giusy Princi.