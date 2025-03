La Farina. Il rientro, “ho capito il mio attaccamento alla vita” VIDEO

Lo studente Raffaele Morabito ha il naso rotto e racconta, tornato a Messina, l'incidente a Barcellona: "Tutto può cambiare da un momento all'altro"

MESSINA – Tornati a casa. Alunni e docenti del liceo “La Farina”, una parte almeno, sono rientrati oggi pomeriggio a Messina, davanti al Rettorato. Alcuni giorni fa l’incidente a Barcellona, con l’impatto tra due pullman. Due ragazzi hanno riportato danni al setto nasale e uno al ginocchio. Intervistato da Tempostretto, Raffaele Morabito ha il naso rotto e le sue parole rivelano quanto l’abbia cambiato quest’esperienza: “Mi sono reso conto che le cose possono cambiare da un momento all’altro. Ero sul pullman e a un tratto un forte impatto, un dolore forte al naso e sangue sui vestiti”.

Per lo studente del “La Farina”, che ha ricevuto il benvenuto dalla preside Caterina Celesti, il momento più diffciile dopo lo shock iniziale è stato non poter informare i suoi sul momento. “Siamo scesi dal pullman e, una volta appurato che stavamo bene, la preoccupazione è stata avvertire soprattutto mia madre perché non avevamo i cellulari. Erano rimasti sul bus. Dopo quest’esperienza posso dire d’aver capito quanto è forte il mio attaccamento alla vita”.

