La Messana Riviera si presenta, salvezza in Eccellenza e settore giovanile gli obiettivi VIDEO

Una serata con sponsor e stampa per presentare la prima squadra che affronterà il campionato di Eccellenza, le parole del dg Denaro e del capitano Cannavò

MESSINA – Una serata, presso la splendida location de “La Punta Beach Club” di Torre Faro, per presentare gli obiettivi della stagione, gli staff di prima squadra e settore giovanile e tutto il gruppo della Messana Riviera che affronterà il campionato di Eccellenza e che domenica sarà impegnato nel ritorno della sfida di Coppa contro l’Acr Messina.

Antonio Pollicino il presidente della Messana Riviera ci ha tenuto a precisare che l’obiettivo è fare una stagione tranquilla, puntando alla salvezza, e soprattutto senza voler sostituirsi all’Acr Messina che resta prima squadra cittadina. L’auspicio è anzi di poter togliere qualche punto alle avversarie dei biancoscudati.

A fianco di ciò il direttore generale Dario Denaro ha parlato molto del settore giovanile, con a capo Roberto Buttò e in cui Domenico Aliquò si occuperò della scuola calcio zona nord, impianto Trocadero, e Domenico Calì della scuola calcio zona sud, impianto Aurora, ma anche degli impianti. Sembra che si andrà verso il Celeste come campo di casa e allenamenti della prima squadra, con le partite di campionato che la Messana giocherà di sabato.

Per quanto riguarda la prima squadra confermato in panchina Giuseppe Cosimini con Alessandro Denaro suo vice. Alessandro Nastasi preparatore dei portieri e Gaetano Accardo preparatore atletico. Nel gruppo squadra si riparte dalle esperienze di Cannavò, anche capitano, Fragapane, Ventra e Trovato.

Denaro: “Soffriamo chiusura del Bonanno”

Così Dario Denaro, direttore generale, ai nostri microfoni: “Una grande occasione e un momento per passare qualche ora in relax con tutto lo staff, i soci e i giocatori. Ricordiamo che a giugno organizzavamo le stagioni singole di Messana e Riviera Nord, poi abbiamo deciso di mettere insieme le esperienze creando la Messana Riviera. Impianti? Non possiamo criticare l’amministrazione comunale, ci sono tempi, scadenze e finanziamenti e dall’altra parte ci sono gli intoppi burocratici. Stiamo soffrendo perché manca anche il Bonanno, con la sua riapertura e avendo il Marullo e il Celeste la sofferenza sono certo finirà. Riconosco rispetto alle altre società e non ho dimenticato quando noi siamo partiti dalla terza categoria”.

Cannavò: “Non dobbiamo essere timorosi”

Le prime impressioni del capitano Antonio Cannavò: “Si sta creando un bel gruppo che è la cosa più importante. Avendo tanti giovani in squadra dobbiamo puntare molto sul collettivo. La prima partita contro il Messina nonostante un mese di allenamenti e le alte temperature era importante non essere timorosi, poi è stato normale concedere qualcosa al Messina che è la squadra più forte del campionato. Sono felicissimo che ci siamo ancora sia io che Fragapane, il mister Cosimini sa bene quello che fa e sa lavorare bene con i giovani. Dobbiamo seguirlo, restare con i piedi per terra e ripartire dai sessanta minuti contro l’Acr. San Filippo e Celeste vengono i brividi a giocarci dentro, in passato ci ho giocato ma è sempre una bella emozione ed un vanto per un messinese”.

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