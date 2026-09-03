 Eccellenza, il ritorno di Coppa tra Messana Riviera e Acr Messina 1900 al "Franco Scoglio"

Eccellenza, il ritorno di Coppa tra Messana Riviera e Acr Messina 1900 al “Franco Scoglio”

Simone Milioti

Eccellenza, il ritorno di Coppa tra Messana Riviera e Acr Messina 1900 al “Franco Scoglio”

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giovedì 03 Settembre 2026 - 12:30

La sfida è in programma il 6 settembre alle ore 17:00, si riparte dal 4-1 dell'andata. Aperta la prevendita

MESSINA – Niente “Giovanni Celeste” per il ritorno di Coppa Eccellenza Sicilia domenica 6 settembre, Messana Riviera e Acr Messina 1900 giocheranno nuovamente al Franco Scoglio con fischio d’inizio fissato alle ore 17. Il catino di viale Gazzi però ospiterà con tutta probabilità gli allenamenti delle due squadre e le partite di campionato, sabato della Messana Riviera e domenica dell’Acr Messina 1900. Nel frattempo è aperta la prevendita per la gara di ritorno di domenica, si riparte dal 4-1 che il Messina ha inflitto all’altra squadra cittadina maturato dopo un’ora di gioco in cui il punteggio era rimasto fermo sullo 0-0.

I prezzi per la sfida Messana Riviera – Messina

La società Messana Riviera ha fatto sapere che i tagliandi, già compresi di diritto di prevendita, saranno di 8 euro per la Curva Sud e la Tribuna B, mentre in Tribuna A il biglietto costerà 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati nei punti fisici de “Il Botteghino” in viale della Libertà e “Biglietteria Bossa” di via Tommaso Cannizzaro. Inoltre sarà aperta anche la biglietteria del PalaRescifina dalle ore 16 di domenica 6 settembre.

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