La strategia di De Luca: "A Messina Basile è stata la mia cavia in vista delle regionali" VIDEO - Tempostretto

Il candidato a sindaco di Sicilia spiega di aver pianificato le amministrative per vincere al primo turno e ora annuncia: "Mi candido alla presidenza del Consiglio e, il tempo di eliminare l'astensione come voto contrario, a dicembre mi diimetterò

Di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – Non ha lasciato nulla al caso. Cateno De Luca racconta la sua strategia per vincere le elezioni amministrative a Messina. Al Salone delle bandiere di Palazzo Zanca, al suo fianco ci sono i suoi più stretti collaboratori nella campagna elettorale: il vicesindaco Francesco Gallo, il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo e qui, sempre come dirigente del movimento, Roberto Cicala. Racconta l’ex sindaco: “Ho pianificato queste amministrative come se fossero state una competizione regionale a turno unico, per tastare le mie strategie in vista della mia candidatura a sindaco di Sicilia. Fatte salve le sue competenze e la sua moralità, che sono un prerequisito, ho utilizzato il nuovo sindaco, Federico Basile, come cavia. Non era conosciuto e, dal 15 febbraio, abbiamo lavorato perché una personalità sconosciuta raggiungesse la notorietà del cento per cento. E ci siamo riusciti. Devo ringraziare le liste di testimonianza, che sommando i voti hanno ottenuto il 7,29, se abbiamo vinto al primo turno. Questo è stato un sacrificio strategico e devo ringraziare chi si è immolato”.

“Sarò presidente pro tempore al Consiglio comunale”

Ha messo in evidenza il leader di Sicilia Vera: “Messina è un caso unico: solo qui governa un monocolore senza le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Il mio futuro prima di vincere alla Regione? Mi candido alla presidenza del Consiglio comunale, E, il tempo di eliminare l’obbrobrio dell’astensione come voto contrario, con una riforma del regolamento, a dicembre mi diimetterò. Salvatore Caruso subentrerà per la mia lista”.