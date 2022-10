L'arte protagonista al Cimitero monumentale di Messina VIDEO - Tempostretto

Al via #StrettArtMe: il primo atto dell'Officina del Sole . Cannata: "Il progetto proseguirà in altri luoghi simbolo"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Estemporanea d’arte in tutte le sue forme: disegno, pittura, poesia e musica. Teatro del primo atto del progetto “StrettArtMe” è stato il Cimitero monumentale di Messina. Il primo evento itinerante lanciato alla città dai ragazzi dell‘Officina del Sole, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il primo evento dell’Officina del Sole: visite guidate e curiosità sulle tombe preterremoto

“Arti miste ma non solo: ci sono anche visite guidate a cura di Sergio Longo e aneddoti dello scrittore Giandomenico Ruta che racconta storie del mistero”, spiega uno dei fondatori dell’Officina Lelio Bonaccorso. Il fumettista messinese, insieme ai colleghi Michela De Domenico, Fabio Franchi e Giuliana La Malfa, proprio lo scorso venerdì ha inaugurato la sede dello spazio dedicato agli artisti in via Giacomo Venezian.

Cannata: “Progetto itinerante. Da sud a nord di Messina”

“L’arte racconta la città è il titolo di questa domenica”, racconta l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Messina Liana Cannata. “La gente ha risposto, quindi c’è fame di cultura, di conoscere le proprie radici e la memoria storica della nostra amata Messina. Questo è un progetto itinerante, dobbiamo ancora stabilire con che cadenza, ma sicuramente continuerà in altro luoghi simbolo della città”.