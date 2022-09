A Messina nasce l'Officina del sole: laboratorio di idee e d'arte - Tempostretto

Messina. Oggi s'inaugura, in Via Giacomo Venezian, con i fumettisti della città un primo grande studio d’arte

MESSINA – A Messina esplode il colore. E la voglia di fare.

L’avevamo sognata e raccontata insieme e, oggi, finalmente, è realtà. Nasce “Officina del sole”, un grande laboratorio di idee, realizzato dal fumettista Lelio Bonaccorso con i colleghi Michela De Domenico, Giuliana La Malfa, Fabio Franchi, Deborah Braccini e Federica Centi e tanti altri.

Officina del Sole

L’appuntamento è, oggi, venerdì 30 settembre, ore 19,00, in Via Giacomo Venezian, per brindare insieme ed inaugurare l’Officina del sole.

Il suo obbiettivo è diventare un centro di incontro per l’arte messinese, in tutte le sue forme; un punto di lavoro e unione per gli artisti, perché la crescita delle idee nasce dalla loro condivisione, il cambiamento dai pensieri in dialogo.

Un luogo inedito per Messina, che si propone di essere cuore pulsante della creatività inarrestabile e presente nella nostra città.

Il 2 ottobre si parte con #StreetArtMe

Non hanno alcuna intenzione di fermarsi, infatti, i fumettisti e partono subito il 2 ottobre con la loro prima iniziativa all’insegna dell’arte: #StreetArtMe.

È la prima giornata dell’estemporanea “L’arte racconta la città“, con protagonista il Gran Camposanto, terzo cimitero monumentale d’Italia.

In cosa consiste l’evento?

Un monumento cittadino importante diviene il protagonista di una storia che ognuno di noi sarà libero di raccontare con la sua creatività, che sia tramite il disegno, la pittura, la fotografia, la poesia o un semplice reel di Instagram.

Una volta realizzata l’opera, basterà scattare una foto per i social inserendo l’hashtag #StreetArtMe, così da fare parte della community creativa, insieme a tutti gli altri partecipanti. Ne nascerà un enorme album virtuale con tutti i lavori.

L’appuntamento del 2 ottobre

Il 2 ottobre, l’appuntamento sarà all’entrata principale del Gran Camposanto dalle ore 9,00, per la manifestazione che durerà fino alle 13,00.

Dalle alle 10,00 alle 12,00 tra le attività ci saranno:

– Visite storico culturali guidate da Sergio Longo , Giuseppe Finocchio ed altri colleghi.

– Lo scrittore Giandomenico Ruta che narrerà le leggende e le storie del mistero di Messina.

– L’attrice Silvia Castelli che terrà il cunto sui personaggi celebri seppelliti al cimitero.

L’iniziativa è organizzata dall’Officina del Sole in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e alla Cultura di Messina.

