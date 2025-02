L’artista di strada che suona il violino in un’orchestra: la storia d’integrazione di Milad VIDEO

Il violinista persiano di giorno studia fra i banchi di scuola del Cpia e la sera suona sull’isola pedonale di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Milad Dehghani arriva dalla Persia ed è felice di vivere a Messina. Studia e suona il violino. La sua passione per la musica l’ha fatto diventare artista di strada e grazie alla generosità del pubblico messinese riesce a mantenersi. L’isola pedonale del viale San Martino è il suo palcoscenico ed è li che ha fatto uno dei suoi incontri più importanti in città.

L’incontro con l’Orchestra filarmonica di Giostra

“Sono entrato a far parte dell’Orchestra filarmonica di Giostra”, racconta con molto orgoglio. “Mentre suonavo per strada il direttore Gabriele mi ha chiesto di provare a suonare con loro”. Un incontro che è avvenuto per puro caso e che racconta una bella storia di integrazione.

Sul marciapiede del viale San Martino c’è sempre un cartello appoggiato alla custodia del suo violino: “Vogliamo la pace e non la guerra”.

Milad non è solo un musicista, vive a Messina principalmente per studiare e costruirsi un futuro. La mattina frequenta l’Università e studia Scienze cognitive e il pomeriggio siede fra i banchi di scuola del Cpia del Verona-Trento per migliorare il suo italiano.

E’ all’interno del Centro provinciale di istruzione per adulti che l’abbiamo conosciuto, insieme a molti altri studenti stranieri che frequentano i corsi pomeridiani nel punto di erogazione del centro città.