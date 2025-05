Lavori conclusi alla Paino. La scuola di Gravitelli riaprirà a settembre VIDEO

Era chiusa dal 2016. Dopo i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione "finalmente si torna a casa"...

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Da quasi 10 anni i cancelli della scuola di Gravitelli erano chiusi. Oggi il plesso “Paino” è stato riconsegnato alla dirigente dell’Istituto comprensivo. Si sono conclusi i lavori che hanno portato a termine prima l’adeguamento sismico e poi, in una seconda fase, i nuovi impianti e la ristrutturazione generale dell’edificio.

Una scuola nuova e più sicura

Una scuola nuova, quindi, ma soprattutto più sicura accoglierà a partire da settembre gli alunni della secondaria di primo grado. Una decina di aule dalle pareti color pastello, nuovi bagni, impianti e sale da destinare ai laboratori. “Siamo pronti a ripartire da qui a settembre e soprattutto felici di tornare a casa“, ha detto la dirigente scolastica, Domizia Arrigo.

Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione

Per l’intera comunità scolastica, infatti, questo sarà un vero e proprio ritorno a casa. Nel quartiere di Gravitelli, appunto, lo stesso da cui prende il nome la scuola. Soddisfatto anche il vice sindaco Salvatore Mondello. “Un ritorno a casa anche per me che in questa scuola ho frequentato le scuole medie”, racconta l’assessore ai lavori pubblici prima di spiegare gli interventi portati a termine. Alla consegna dei lavori era presente anche il sindaco Federico Basile.

