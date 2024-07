L’impresa che ha tenuto tutti col fiato sospeso: la caduta e le prime parole di Jaan Roose VIDEO FOTO

Un evento unico per tutta la città: la bellezza dello Stretto di Messina ha fatto il giro del mondo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Sono felice di essere arrivato sul pilone di Messina”, ecco le prime parole pronunciate da Jaan Roose all’arrivo sulla sponda siciliana dello Stretto. L’impresa impossibile è diventata possibile. Un piccolo puntino nero, solo questo si vedeva da terra, ha davvero attraversato il mare e sfidato i venti dalla Calabria alla Sicilia sospeso sopra un filo. Una slackline di meno di 2 centimetri. A guidare Roose c’erano tanta calma, preparazione e concentrazione. E la voglia di farcela ovviamente, di portare a casa il risultato di un’impresa che si è rivelata storica, anche se non ha reallizzato il sogno del record mondiale. Storica per l’atleta estone ma anche per la città di Messina. Le immagini della bellezza dello Stretto hanno fatto davvero il giro del mondo. Le riprese aeree dell’evento sono uno spettacolo da guardare e riguardare.

I momenti più emozionanti della “traversata”

Ecco i momenti più emozionanti della “traversata” su un filo sospeso fra cielo e mare. Dalla partenza alla caduta a meno di 100 metri dall’arrivo. “E’ stato davvero meraviglioso”, racconta l’atleta estone. “Il clima lassù era fantastico, ma avrei voluto un po’ più di vento”, aggiunge. E racconta di aver sentito anche a 200 metri di altezza il rumore delle barche che si muovevano in mare, dei droni, della gente che urlava dalle spiagge e degli scooter che erano in assoluto i più rumorosi, tanto da averlo anche distratto.

Una mattinata col naso all’insù, a tifare per un nuovo eroe

Una bella giornata di sole e di orgoglio per i messinesi. Tanta gente ha assistito all’impresa con il naso all’insù, un po’ per curiosità e un po’ anche con la soddisfazione di vedere Messina protagonista per un giorno. Tutti col fiato sospeso a tifare per Jaan Rose, che da oggi è diventato l’eroe di tutti. Quello che se crede in una missione la porta a termine anche se tutti pensano sia impossibile. Quello che se cade si rialza, anche a 200 metri da terra.

