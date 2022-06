L'UniMe batte l'Ortigia e conquista la salvezza diretta in Serie B AUDIO e VIDEO - Tempostretto

Si conclude la stagione regolare: UniMe chiude sesta, la presidente Bosurgi: "Grande crescita dei ragazzi che hanno meritato"; l'Ossidiana Messina giocherà i playout

Vittoria sofferta che vale la salvezza diretta col sesto posto in classifica grazie ai 20 punti: “I ragazzi sono stati perfetti”

MESSINA – Buone notizie nell’ultima giornata di serie B per le squadre di pallanuoto maschile messinesi. L’UniMe supera in casa di misura l’Ortigia Academy e grazie al sesto posto nel girone quattro si toglie dai guai salvandosi direttamente all’ultima giornata.

Fanno festa gli atleti universitari che, come si vede nel video, gettano in acqua al termine della sfida allenatore e direttore sportivo. Presente la presidente della Società Sportiva Dilettantistica UniMe Silvia Bosurgi che a caldo ha dichiarato: “È stato un crescendo, Francesco Misiti con un gruppo giovane ha fatto un grande lavoro. Ci hanno creduto partita dopo partita, migliorando di volta in volta, oggi hanno fatto una grande prestazione meritandosi la vittoria, un grande risultato”.

Termina la stagione regolare anche per l’altra squadra peloritana, l’Ossidiana Messina che di scena a Napoli contro il Nuoto 2000 incassa l’ennesima sconfitta stagionale per , ma terminando penultima può ancora sperare nei playout, contro l’Aquademia di Anzio, per mantenere la categoria. Prossimo fine settimana gara-1 nel Lazio, poi infrasettimanale il ritorno a Messina. Gara-3 eventuale si giocherebbe nuovamente nel weekend ad Anzio.

Festeggia l’UniMe, le parole dei protagonisti

“In alcune gare – è il commento della presidente Silvia Bosurgi – abbiamo magari lasciato punti per strada, ma i 20 punti testimoniano la costanza della squadra. Forse sono stati un po’ inaspettati tutti questi punti, alcuni conquistati in trasferta. Ma questo è merito della determinazione e la passione dei ragazzi e il lavoro dello staff in una stagione complicata”.

“Grandissimo risultato, perché pensando alla costruzione di questa squadra – spiega il direttore sportivo Sergio Naccari – eravamo in ritardo e un po’ in difficoltà. Grande merito va dato all’allenatore e ai ragazzi che si sono compattati e hanno dato l’anima. 20 punti conquistati sono oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Gli avversari oggi non ci hanno regalato nulla, è stata una partita lottata e quindi la soddisfazione è tanta. Noi abbiamo deciso di invertire rotta e in squadra abbiamo tanti ragazzi di Messina, dobbiamo divertirci l’anno prossimo e continuare a lavorare in tal senso”.

“Per battere l’Ortigia Academy – le parole dell’allenatore Francesco Misiti – dovevamo fare una partita quasi perfetta. Noi avevamo più motivazioni, ma siamo stati bravi a resistere in difesa, il nostro portiere è stato molto bravo. La salvezza è meritata, abbiamo fatto 20 punti e a inizio anno non ci pensavamo proprio. Abbiamo inserito dei giovani che non sono totalmente pronti ma è stato importante fargli giocare alcuni minuti e avergli fatto assaporare la prima squadra”.

“All’inizio non ci credeva nessuno, noi – dichiara il capitano Enrico Giacoppo – abbiamo dimostrato che con grinta e con cuore abbiamo terminato sesto. È la salvezza di tutti quanti, con i ragazzi di Messina, con i più giovani, con chi è venuto da fuori a darci una mano, penso a Claudio e Federico. Grazie anche all’allenatore, al direttore sportivo e al presidente abbiamo fatto proprio un bel miracolo e una bella stagione”. “L’Ortigia oggi si è presentata qui a Messina con molta grinta – dice Daniele Bonansinga, autore di una pregevole palombella andata a segno – e non volevano lasciare gioco facile. Noi dal canto nostro eravamo risentiti della sconfitta subita all’andata e abbiamo giocato col coltello tra i denti. Volevamo a tutti i costi i punti per salvarci, prima della partita ci siamo stretti in cerchio e ci siamo detti: ‘Questa è casa nostra, qui non si passa”. Ci siamo presi i punti e ci siamo salvati”.

Ssd UniMe – Ortigia Academy 8-7

Inizia meglio per gli ospiti il match che in due contro uno sbloccano con Arnaud la gara dopo due minuti. La replica del capitano Giacoppo arriva a metà tempo in contropiede. A riportare avanti l’Ortigia Polifemo Giacomo, ma Mantineo raddrizza tutto neanche 20 secondi dopo, a poco più di due minuti dalla sirena di fine periodo, sfruttando anche il pasticcio del portiere avversario.

Nel secondo parziale la prima occasione di muovere il punteggio è nuovamente per gli ospiti che si procurano un rigore che Rotondo spreca centrando il palo alla destra di Mariani. Appuntamento solo rimandato di poco perché Cassia in superiorità numerica realizza per l’Ortigia. Sotto di una rete Bonansinga si inventa una pregevole palombella che sorprende tutti, compreso il portiere ospite che si vede beffato dal pallone che si insacca. Runza e Giacoppo, in superiorità numerica nei minuti finali, provano la fuga per l’UniMe. Rotondo però accorcia le distanze sfruttando anche lui l’uomo in più per la sua squadra.

Dopo il riposo lungo si torna in campo ma la partita diventa più tattica. Gli universitari allungano nuovamente sul +2 grazie alla rete di Geloso in superiorità numerica (6-4), ma Rotondo e Tringali Capuano nel finale appaiano la formazione di casa. Si decide tutto negli ultimi otto minuti che la formazione di coach Misiti apre segnando due reti pesantissime, la palombella stavolta di Geloso e la rete del capitano Giacoppo che si stacca dalla marcatura e servito ottimamente dal compagno lascia partire la bordata quasi allo scadere del possesso palla messinese che fa respirare la squadra. Nei minuti finali tanta sofferenza per l’UniMe che difende con le unghie e con i denti il vantaggio. Anche un pizzico di fortuna per i locali che non guasta, l’Ortigia va a segno con Polifemo Giuseppe a 3′ dalla fine, ma nelle altre azioni offensive viene fermata dalla difesa, dal portiere o dai pali della porta universitaria.

Parziali: 2-2, 3-2, 1-2, 2-1. Superiorità: 3/8, 3/5. Rigori: 0/0, 0/1.

Nuoto 2000 Napoli – Ossidiana Messina 19-8

Un inizio di partita che aveva fatto ben sperare l’Ossidiana che gioca i primi cinque minuti tenendo botta alla formazione partenopea, lo score era fermo sul 3-3. Poi inizia l’allungo del Nuoto 2000 Napoli che entro la fine dei primi due quarti arriva a 11, mentre si ferma la fesa realizzativa peloritana che chiude dopo 16 minuti con quattro reti.

La Nuoto 2000 gestisce chiudendo per 4-1 il terzo parziale. Reazione nell’ultimo periodo per l’Ossidiana che cede 4-3. Tra i campani il migliore è Ruocco autore di 5 reti, quattro di queste nei primi due quarti in cui Napoli ha preso il largo. Per Messina a segno Blandino (tre volte), Lo Prete (doppietta), Barlesi, Sollima e Logoteta.

Parziali: 5-3, 6-1, 4-1, 4-3.

Programma 4ª giornata (recupero)

Rari Nantes Napoli – Etna Waterpolo 3-7

Polisportiva Acese – Rari Nantes Auditore Crotone 12-9

Nuoto 2000 Napoli – Ossidiana Messina 19-8

Ssd UniMe – Ortigia Academy 8-7

Waterpolo Catania – Waterpolo Palermo 7-8

Classifica girone 4

Rari Nantes Auditore Crotone 48 punti

Polisportiva Acese 46 punti

Waterpolo Palermo 42 punti

Nuoto 2000 Napoli 36 punti

Ortigia Academy 30 punti

Ssd UniMe 20 punti

Etna Waterpolo 19 punti

Waterpolo Catania 17 punti

Ossidiana Messina 3 punti

Rari Nantes Napoli 3 punti

Articoli correlati