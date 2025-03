L’Università della Calabria laurea ad “honoris” in Ingegneria Gestionale, Santo Versace VIDEO

RENDE – Si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria, la cerimonia del conferimento della laurea “Honoris Causa” in Ingegneria Gestionale a Santo Versace. Tra le motivazioni che hanno indotto l’Ateneo calabrese a conferire questo importante riconoscimento a Santo Versace, imprenditore che oggi rappresenta uno dei brand più famosi del Made in Italy nel mondo, l’aspetto umano abbinato alle grandi motivazioni, con uno sguardo proiettato sempre al futuro che deve rappresentare un importante insegnamento per gli studenti e trasmettere loro, questa grandissima voglia di fare, di operare e di crescere.