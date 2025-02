Maltempo a Messina. “A Galati S. Lucia famiglie intrappolate in casa” VIDEO

Per arrivare a casa, i residenti della zona devono utilizzare il torrente. La realizzazione di un ponte, "attesa da anni", potrebbe risolvere il problem

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Inoltro la mia segnalazione affinché anche il sindaco Basile si renda conto dello schifo che dobbiamo sopportare ogni volta che piove. Questa è Galati S. Lucia. Centinaia di famiglie intrappolate dentro casa senza poter uscire da oggi, domenica 2 febbraio, fino a quando qualcuno verrà a ripristinare “la strada”.

E ancora: “Questa è l’unica strada di passaggio. E se qualcuno si sente male? Come facciamo? Qui c’è gente malata, bambini piccoli, io con un neonato, ma insomma per quanti anni ancora dobbiamo aspettare questo benedetto ponte? È più importante stringere le carreggiate per creare dei bruttissimi parcheggi? Siamo stanchi di essere presi in giro da tutte le amministrazioni che vengono qui e si ricordano di noi solo quando vogliono il voto promettendoci castelli di sole parole”.

Un’altra lettrice che ci ha inviato le immagini che seguono scrive: “Mi chiedo come sia possibile, nel 2025. Mio marito è uscito e non può più rientrare a casa …. la gente rimane bloccata nelle proprie abitazioni.

Sperate che non accada mai nulla di irreparabile, altrimenti dovreste iniziare a fare i conti con le vostre coscienze, perché lo sapete, lo avete sempre saputo, ma non avete MAI agito . Siamo isolatiiiii.”

