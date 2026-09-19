 Maltempo a Messina, pioggia e disagi sulle strade cittadine VIDEO

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Redazione

Maltempo a Messina, pioggia e disagi sulle strade cittadine VIDEO

sabato 19 Settembre 2026 - 13:53

In tarda mattinata pioggia battente ha reso il manto stradale insidioso

MESSINA – Una breve ma forte ondata di maltempo si è abbattuta su Messina nella tarda mattinata, creando disagi alla circolazione e allagamenti temporanei nelle strade cittadine a causa delle precipitazioni intense.

Le immagini dal territorio e le criticità viarie

Le riprese video documentano la situazione registrata nelle vie di Messina, dove la pioggia battente ha reso il manto stradale insidioso e ridotto la visibilità per gli automobilisti.

La circolazione ha subito rallentamenti, con accumuli d’acqua lungo le carreggiate che testimoniano l’intensità del fenomeno meteorologico che ha interessato l’area urbana.

Nel video girato stamattina riprese in via Felice Bisazza e viale dello svincolo San Filippo.

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